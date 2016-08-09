Fitch подтвердило рейтинг "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" на уровне "CCC"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте двух крупнейших государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - на уровне "CCC".

Как отмечается в сообщении на сайте агентства, показатели кредитоспособности этих банков в высокой степени зависят от кредитоспособности государства ввиду высоких прямых требований у банков к государству и, в более широком плане, к госсектору экономики, а также от способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и компании госсектора.

По оценкам Fitch, рейтинги банков отражают недостатки их кредитоспособности, в частности, высокий уровень обесценения кредитов, слабую прибыльность отчислений под обесценение кредитов и низкие показатели достаточности капитала. В результате оба банка будут зависеть от дальнейших мер поддержки платежеспособности в случае продолжения ухудшения качества активов.

Агентство отмечает, что рейтинги также учитывают сложную, хотя и постепенно стабилизирующуюся, операционную среду, приемлемое покрытие существующих неработающих кредитов (с просрочкой более 90 дней) резервами под обесценение, снижение краткосрочных рисков рефинансирования после реструктуризации еврооблигаций банков в 2015 году, стабилизацию тенденций по депозитам, что поддерживается недавней стабилизацией гривни, а также хороший запас ликвидности.

По информации Fitch, на конец первого квартала 2016 года неработающие кредиты составляли 39% кредитов у "Укрэксимбанка" и 47% - у "Ощадбанка", в то время как резервы под обесценение кредитов обеспечивали приемлемое покрытие неработающих кредитов - 100% и 86% соответственно.

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Также агентство отмечает, что реструктуризированные кредиты находились на существенном уровне у обоих банков - 46% у "Укрэксимбанка" и 26% у "Ощадбанка", из которых 13% приходилось на государственную компанию "Нафтогаз Украины", причем некоторые из этих кредитов несли в себе довольно высокие риски и являлись потенциальным источником дополнительных проблем с качеством активов на ближайшее будущее.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце июля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте на уровне "CCC". Пересмотр рейтингов Украины по графику ожидался в ноябре, однако агентство отступило от данного порядка в связи с изменением рейтинговой методологии.

Агентство повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт) в ноябре 2015 года на фоне завершения процесса реструктуризации части госдолга страны.