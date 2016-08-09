Вкладчики банка "Михайловский" перекрыли Крещатик (фото)

Вкладчики банка "Михайловский" перекрыли движение по улице Крещатик в районе Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, около двухсот человек с флагами и символикой банка "Михайловский" перекрыли движение по улице в обоих направлениях, бьют в импровизированные барабаны пластиковыми бутылками, шумят и гудят в дудки.

На плакатах участников акции требования к Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов вернуть "незаконно отобранные вклады". Судя по плакатам, на акции присутствуют участники из разных городов.

В частности, одна из участниц акции, жительница г. Днепродзержинска Ксения Мосьпан продемонстрировала корреспонденту УНИАН договор, согласно которому она является вкладчиком банка "Михайловский". "Нам не возвращают деньги", - сказала она, отметив, что 20 мая она перезаключила договор по инициативе банка, сотрудники которого утверждали, что это необходимо для предстоящей сделки слияния с "Платинум Банком", и до перезаключения договора 20 мая вклад также был размещен в банке "Михайловский".

По информации другого участника акции, который не пожелал представляться, он также перезаключил договор с банком 20 мая, поскольку сотрудник банка предупредил его о возможном введении в банк временной администрации.

"Фонд не выплачивает повышенные проценты, и мы перезаключили договор, чтобы ставка стала ниже первоначальной", - пояснил он и также заявил, что не может вернуть свой вклад, но договора с банком при себе не имеет.

Участники акции утверждают, что количество пострадавших вкладчиков составляет порядка 13-20 тысяч человек, а сумма невыплаченных вкладов превышает 1 миллиард гривень.

Подобная акция вкладчиков банка "Михайловский" проводится не впервые. Ранее, 25 июля, вкладчики пикетировали здание Фонда гарантирования вкладов физлиц, 26 июля – Национального банка Украины.

Фонд гарантирования называл эти акции протеста попыткой отвлечения внимание общественности от выявленных в банке нарушений, Национальный банк заявил, что при участии фонда ведет конструктивный диалог с инициативной группой вкладчиков банка "Михайловский".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.