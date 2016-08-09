Дефицит торгового баланса Британии за месяц почти удвоился

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса (товары и услуги) Великобритании увеличилось в июне 2016 года до 5,084 миллиарда фунтов стерлингов с 4,227 миллиарда фунтов в мае, следует из отчета Национального статистического управления (ONS) страны.

По сравнению с показателем за июнь прошлого года дефицит вырос в 1,9 раза, сообщает Росбалт.

Экспорт товаров и услуг из Великобритании вырос по сравнению с июнем 2015 года на 2,7% и составил 43,844 миллиарда фунтов. Импорт увеличился на 7,8% и достиг рекордной отметки в 48,928 миллиарда фунтов.

В позапрошлом месяце экспорт товаров из Великобритании снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 24,599 миллиарда фунтов. Импорт товаров вырос на 8,2% в годовом выражении - до 37,008 миллиарда фунтов.

Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса товарами в июне составило 12,409 миллиарда фунтов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,7%. По отношению к аналогичному показателю прошлого года рост составил 35%.

Читайте такжеПоследствия Brexit: деловая активность в экономике Британии упала до уровня 2009 года

Ранее сегодня стало известно, что доходность 10-летних гособлигаций Великобритании впервые опустилась ниже отметки в 0,6% из-за решений Банка Англии по монетарной политике страны. Так, по состоянию на 11:59 доходность этих облигаций опускалась на 17 базисных пунктов до 0,61%. Ранее она впервые за всю историю опустилась ниже показателя в 0,6% до 0,59%.

Банк Англии на заседании в минувший четверг принял решение понизить базовую процентную ставку впервые с 2009 года - на 0,25 процентного пункта до 0,25%. Кроме того, регулятор увеличил объем выкупа активов с рынка с 375 миллиардов фунтов стерлингов до 435 миллиарда фунтов стерлингов. Британский Центробанк также не исключил дальнейшего введения мер стимулирования экономики, в частности понижения ставки. В таком случае она окажется на уровне чуть выше нулевого.