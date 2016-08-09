Работающие банки сократили количество подразделений почти на 5%

Работающие банки Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в первом полугодии сократили количество структурных подразделений на 550 единиц, или на 4,8%, - до 10,822 тысячи учреждений на 1 июля.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, наибольшее сокращение подразделений в первом полугодии провел принадлежащий российскому "Внешторгбанку" "Проминвестбанк", который сократил свою сеть почти в 2 раза – до 57 учреждений.

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Вопреки общей тенденции, ряд банков нарастили количество подразделений. В частности, 43 подразделения открыл "Акордбанк", 20 – "Агрокомбанк", 19 – "Артем-Банк", 17 – банк "Сич", 12 – "Асвио Банк".

Лидерами по количеству структурных подразделений среди 102 работающих банков на 1 июля, как и на начало года, являются "Ощадбанк" (3,902 тысячи учреждений), "ПриватБанк" (2,325 тысячи учреждений), "Райффайзен Банк Аваль" (590), "УкрСиббанк" (429) и "Укрсоцбанк" (262).

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины в январе-июне текущего года выросли на 7 миллиардов гривень, или на 0,6%, - до 1,261 триллиона гривень по состоянию на 1 июля.