В Нацбанке объяснили причины июльской дефляции

Дефляцию в июле, как и в предыдущем месяце, обеспечили снижение базового индекса потребительских цен и удешевление сырых продовольственных товаров.

Об этом говорится в комментарии регулятора, опубликованном на его официальном сайте.

НБУ напомнил, что в июле 2016 года потребительская инфляция ускорилась до 7,9% в годовом измерении. В месячном измерении была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

"Такая динамика инфляции в годовом измерении была ожидаемой и отвечала нашему прогнозу", - отмечается в сообщении.

Регулятор сообщил, что базовый ИПЦ в июле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле подешевели импортируемые товары, в частности, транспортные средства, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации. Это произошло в результате укрепления курса гривни в предыдущие месяцы, снижения инфляционных ожиданий и слабого спроса. Эти же факторы, усиленные воздействием сезонного фактора, обусловили и ощутимое падение цен на одежду и обувь.

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Как сообщал УНИАН, в Украине второй месяц подряд была зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен) в измерении месяц к месяцу - на 0,1% в июле по сравнению с июнем после 0,2% в июне по сравнению с маем. В годовом выражении, к июлю 2015 года, инфляция в июле 2016 года ускорилась до 7,9% после 6,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-июле, потребительские цены в Украине выросли на 4,8%.