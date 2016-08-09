Путин собирается поэтапно снимать санкции с Турции

Россия планирует поэтапно отменять "специальные экономические меры" и ограничения, которые были введены против турецких компаний после того, как Турция сбила нарушивший ее воздушное пространство Су-24. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил президент России Владимир Путин, передают "РИА Новости".

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"После пресс-конференции у нас будет еще возможность подробно поговорить с руководителями крупных компаний двух стран. Имею в виду поэтапно отменять введенные ранее специальные экономические меры в отношении турецких компаний, ограничения", — сказал Путин.

Напомним, отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции. Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.