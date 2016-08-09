Минфин хочет лишить стипендий многих студентов, МОН - против (документ)

Об этом сообщает "Украинская правда", которая обратилась в Министерство образования и науки с запросом по поводу информации об отмене стипендий.

В ведомстве пояснили, что Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивное письмо о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год и проекту прогноза государственного бюджета на 2018 – 2019 годы.

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В рекомендациях, сопровождающих письмо, сказано о сокращении расходов на стипендии.

"Минфин сообщил Министерство образования и науки, что на следующий бюджетный год расходы на стипендию предусмотрены только для учеников и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов i-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, которые получают помощь согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", а также, аспирантам и докторантам", – говорится в ответе МОН.

То есть в случае, если рекомендации Минфина будут учтены в бюджете на следующий год, уже с 1 января 2017 года многие бакалавры и магистры не будут получать стипендию.

В министерстве также сообщили, что инициативу Минфина не поддерживают.

Минобразования не разрабатывало и не инициировало проекты нормативно-правовых актов, направленные на снижение уровня обеспечения стипендиями учащихся и студентов.