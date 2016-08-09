Нацбанк установил официальную гривню на уровне 24,81 за доллар
20:01, 09 августа 2016Финансы
277
Официальный курс НБУ на 10 августа: 100 USD – 2481.8263 гривни; 100 EUR – 2749.3672 гривни; 10 RUR – 3.8309 гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни / ednist.info
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2481.8263 (9 августа – 2481.9639)
100 EUR – 2749.3672 (9 августа – 2751.7534)
10 RUR – 3.8309 (9 августа – 3.8137)
Читайте такжеВ Нацбанке объяснили причины июльской дефляции
Добавим, что на межбанковском рынке в конце дня курс гривни установился уровне 24,8050/24,8200 за доллар, 27,5360/27,5500 за евро и 0,3830/0,3840 – за российский рубль.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter