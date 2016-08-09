Нацбанк установил официальную гривню на уровне 24,81 за доллар

Официальный курс НБУ на 10 августа: 100 USD – 2481.8263 гривни; 100 EUR – 2749.3672 гривни; 10 RUR – 3.8309 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2481.8263 (9 августа – 2481.9639) 100 EUR – 2749.3672 (9 августа – 2751.7534) 10 RUR – 3.8309 (9 августа – 3.8137) Читайте такжеВ Нацбанке объяснили причины июльской дефляции Добавим, что на межбанковском рынке в конце дня курс гривни установился уровне 24,8050/24,8200 за доллар, 27,5360/27,5500 за евро и 0,3830/0,3840 – за российский рубль.

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