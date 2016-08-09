Минфин намерен изменить принцип построения бюджета: будет учитывать объем госдоходов

Министерство финансов Украины намерено изменить принцип формирования государственного бюджета на 2017 год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.

Об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня министр финансов Александр Данилюк и заместитель министра Евгений Капинус обсудили с экспертами балансировку госбюджета на 2017 год. В фокусе, прежде всего, доходная часть. В рамках бюджетной реформы мы меняем сам подход к разработке бюджета. Мы впервые делаем бюджет не от расходов и пожеланий, а именно от доходов и реальных возможностей", - говорится в сообщении.

В Минфине уточнили, что прогноз доходов на 2017 год уже есть и сейчас, он активно обсуждается.

"Нам важно, чтобы процесс был открытым, нам важно мнение специалистов. Наша цель - получить бюджет, который обеспечит основу экономического роста", - сообщили в Минфине.

Читайте такжеДефицит сводного бюджета Украины с начала года составил более 11 миллиардов

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ включает прогнозы роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижение инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижение показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8%ВВП.

Минимальную зарплату планируют уравнять с показателем прожиточного минимума, ограничить размер госгарантий 5% доходов госбюджета, а также направлять не менее 1 млрд грн на государственные инвестпроекты в приоритетных областях экономики.

Кроме того, в Кабмине полагают, что с 2017 году социальные стандарты в Украине будут ежегодно расти, и этот рост окажется выше показателей инфляции. Среднегодовой курс гривни в 2017 году прогнозируется на уровне 27,2 гривни/доллар.