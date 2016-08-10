Украинцы с сегодняшнего дня могут покупать валюту без паспорта

Физические лица с сегодняшнего дня могут производить обмен валют без предоставления паспорта, при этом временное ограничение максимальной суммы продажи валюты "в одни руки" в сумме эквивалента 12 тысяч гривень в день продолжает действовать.

Об этом напомнил Национальный банк Украины на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на ранее обнародованное постановление №364.

В сообщении отмечается, что до сегодняшнего дня физлицо для покупки, продажи или конвертации (обмена) валюты должно было предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий резидентность.

Также сообщается, что в рамках законодательства о предупреждении легализации доходов, полученных преступным путем, остается требование предоставления документов при осуществлении операций на сумму свыше 150 тысяч гривень.

Читайте такжеНацбанк поддерживает отмену 2% пенсионного сбора при покупке валюты

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сообщил об отмене "паспортизации" купли-продажи валюты 3 августа.

В этом году НБУ анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.

Вчера, 9 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,8050/24,8200 гривни/доллар.