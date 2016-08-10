НБУ рекомендовал вкладчикам банка "Михайловский" обратиться в суд

Национальный банк Украины рекомендовал митингующим вкладчикам банка "Михайловский", которые не могут вернуть свои сбережения, обратиться в суд.

Как утверждает НБУ на своей странице в соцсети Facebook, большинство граждан, присутствующих на акции протеста в центре города вчера, 9 августа, были вкладчиками не банка "Михайловский", а связанных с этим банком финансовых компаний "Индивидуальный расчетный центр" и "Кредитно-инвестиционный центр".

"Эти компании не были официально связаны с банком "Михайловский". Регулятором деятельности этих компаний выступает Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов пока не оказывают никакого влияния на их деятельность. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются. Лица, которые не согласны с решением Фонда, в соответствии с законодательством Украины имеют право обратиться в суд", - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк напомнил, что в июне этого года обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в действиях руководства и топ-менеджмента банка "Михайловский", а позже Фонд гарантирования также направил правоохранителям 4 заявления о совершении уголовных преступлений должностными лицами этого банка на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Также сообщается, что в ходе выплат по банку "Михайловский", стартовавших с 15 июля, вкладчики банка уже получили 93% общей суммы гарантированного возмещения.

Нацбанк напомнил, что выплаты проводятся в пределах 200 тысяч гривень через отделения 6 банков-агентов Фонда гарантирования вкладов: "ПУМБ", "Правэкс-Банк", "Кредобанк", "Альфа Банк", "ТАСкомбанк", "Кредит Днепр".

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 августа, вкладчики банка "Михайловский" перекрыли движение по улице Крещатик в районе Майдана Незалежности, требуя у Национального банка и Фонда гарантирования вернуть "незаконно отобранные вклады".

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Подобная акция вкладчиков банка "Михайловский" проводится не впервые. Ранее, 25 июля, вкладчики пикетировали здание Фонда гарантирования вкладов физлиц, 26 июля – Национального банка Украины.

Фонд гарантирования называл эти акции протеста попыткой отвлечь внимание общественности от выявленных в банке нарушений. Национальный банк заявлял, что при участии Фонда ведет конструктивный диалог с инициативной группой вкладчиков банка "Михайловский".

Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин в интервью УНИАН заявил, что Фонд готов выплатить спорные вклады по банку "Михайловский", если соответствующее решение примет суд.