Банковская система Украины с начала года получила более 9 миллиардов убытка

Суммарный убыток всех банков Украины, с учетом неплатежеспособных, в первом полугодии 2016 года составил 9,353 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте НБУ, на платежеспособные банки приходится 9,184 млрд грн убытка, на неплатежеспособные – 168 миллионов гривень убытка.

Согласно приведенным данным, 34 банка завершили полугодие с убытком, в том числе наибольшие показатели приходятся на банки с государственным российским капиталом – "ВТБ Банк", "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - получившие 4,956 миллиарда гривень, 3,047 миллиарда гривень и 3,026 миллиарда гривень убытка, соответственно.

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Прибыль в первом полугодии получили 74 банка, в том числе наибольшие показатели – "Райффайзен Банк Аваль2 на уровне 1,456 миллиарда гривень, "Альфа Банк" на уровне 1,288 миллиарда гривень и "Ситибанк" на уровне 810 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, в первом полугодии 2016 года составил 9,18 миллиарда гривень, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 миллиарда гривень.