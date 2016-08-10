Fitch прогнозирует ослабление гривни до 26 за доллар

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует небольшое ослабление курса гривни к доллару США по итогам текущего года до 26 гривень за доллар.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"На 2016 год наш прогноз - в среднем 26 гривень за доллар, что соответствует фактическим показателям первого полугодия, когда средневзвешенный курс составлял 25,47 гривни за доллар", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, курс, по мнению аналитиков Fitch, может вырасти до 28 гривень за доллар.

"Наш прогноз - 28 гривень за доллар в 2017 году", - отмечают в агентстве.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам украинских экспертов, среднегодовой курс гривни по итогам года будет колебаться в пределах 25-27 гривень за доллар.

Кабинет министров Украины в рамках формирования основных направлений бюджетной политики на 2017 год, а также на 2018 и 2019 годы, прогнозирует среднегодовой курс гривни в 2017 году на уровне 27,2 гривни/доллар, в 2018-2019 годах - на уровне 27,8-28,1 гривни/доллар.

Нацбанк на 10 августа установил официальный курс гривни к доллару на уровне 100 USD США – 2481,8263 гривни.

Ранее Fitch ухудшило свои прогнозы относительно роста экономики Украины по итогам 2016 года, снизив их до 1% против ранее выданного показателя в 2%.