Кабмин ожидает роста ВВП минимум на 1% в этом году и на 3% в следующем

Кабинет министров Украины ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне не менее 1%, а в 2017 году - на уровне 3%.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Видим постепенную активизацию инвестиций и рост потребительского спроса. Такой положительный эффект дают макроэкономическая стабилизация, постепенное улучшение бизнес-климата, повышение эффективности управления госсектором экономики, адаптация национального законодательства к законодательству ЕС, - сказал Кубив. - К сожалению, есть и негативные факторы. Рост и положительный эффект сдерживают торговые и транзитные ограничения со стороны России. Но в целом макроэкономическая динамика совпадает с нашими оценками, которые заложены в прогноз. Поэтому ожидаем дальнейший экономический рост: ВВП плюс 1% по итогам 2016 и плюс 3% в следующем году".

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.

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