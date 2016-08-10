Нацбанк держит официальную гривню на уровне 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,6590 (10 августа – 2481,8263)

100 EUR – 2775,4874 (10 августа – 2749,3672)

10 RUR – 3,8289 (10 августа – 3,8309)

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Как сообщал УНИАН, 10 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,80/24,81 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7180/27,7270 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3853 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8166 гривни/доллар, к этому часу заключено 480 сделок на сумму 357,96 миллиона долларов.