Центробанк Китая хочет "засыпать" мир юанями

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) намерен поддержать более активное использование юаня в мире, усилив сотрудничество с другими странами и усовершенствовав финансовую инфраструктуру, сообщает Росбалт со ссылкой на документы регулятора.

"Китайский Центробанк планирует расширить каналы для финансирования различных проектов в юанях и увеличить использование своей денежной единицы в качестве мировой резервной валюты", - говорится в сообщении.

19 июля НБК понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару до 6,6971 за единицу - нового минимального уровня с октября 2010 года.

Читайте такжеБританский фунт стал лидером по темпам падения с начала года

Ранее Госсовет КНР и Центробанк заявляли о необходимости поддерживать стабильность курса юаня, сохраняя его на "разумном и сбалансированном" уровне.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться.

В августе прошлого года китайский ЦБ резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки.

Позже регулятор направил усилия на стабилизацию юаня.