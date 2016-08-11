Минфин не отменял стипендии, но хочет предусмотреть новый механизм их выплаты - Данилюк

Министерство финансов Украины не отменяло стипендии, поскольку не имеет таких полномочий, однако рассчитывает предусмотреть новый механизм их выплаты в бюджете 2017 года.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в своем видеоблоге в соцсети Facebook.

"Министерство финансов не имеет полномочий отменять стипендии, в принципе, так же, как и не имеет полномочий назначать их", - сказал министр, комментируя публикации в СМИ о том, что Минфин якобы намерен упразднить стипендии.

"Мы предложили Министерству образования и Министерству социальной политики рассмотреть возможность перейти на европейскую практику, когда стипендии не платятся всем, а делятся на две составляющие", - добавил он.

По словам Данилюка, суть идеи заключается в том, что одаренные студенты будут получать "академические" в качестве мотивации за успехи в учебе, а инвалиды и малообеспеченные дети смогут получать поддержку государства в форме социальных стипендий.

"Я надеюсь, что в рамках подготовки бюджета на 2017 год мы достигнем согласия с Министерством социальной политики и Министерством образования по внедрению этого механизма на практике, потому что он распространен во всех странах Европы и является справедливым", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства образования и науки, Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивное письмо о подготовке запросов в проект государственного бюджета на 2017 год и проект прогноза государственного бюджета на 2018-2019 годы. В рекомендациях, сопровождающих письмо, сказано о сокращении расходов на стипендии.

Минфин заявил, что на следующий бюджетный год расходы на стипендии предусмотрены только для учеников и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов I-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, получающих помощь в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", а также аспирантам и докторантам.

Если рекомендации Минфина будут учтены в бюджете на следующий год, то уже с 1 января 2017 года многие бакалавры и магистры не будут получать стипендию.

В МОН заявили, что инициативу Минфина не поддерживают.