"Укргазбанк" стал расчетным банком объединенной сети банкоматов "Атмосфера"

Государственный "Укргазбанк" дал согласие на выполнение функций расчетного банка в программе объединенной сети банкоматов "Атмосфера", позволяющей держателям платежных карт снимать наличные деньги в любом банкомате своей сети по тарифам банка-эмитента карты.

Как сообщила пресс-служба "Укргазбанка", банк будет осуществлять расчетное обслуживание всех финучреждений-участников "Атмосферы".

Также банк напомнил, что сеть банкоматов "Атмосфера" на сегодня представлена 12 банками-участниками, а количество банкоматов в сети превышает 1000 единиц.

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Как сообщал УНИАН, в мае объединенная сеть банкоматов "Атмосфера" заявила о прекращении свей деятельности. Впоследствии, в июле, было принято решение о сохранении сети.

Объединенная сеть банкоматов украинских банков "Атмосфера" создана в 2005 году и предлагает держателям платежных карт возможность снимать наличные деньги в любом банкомате своей сети по тарифам банка - эмитента карты, что позволяет банкам-участникам значительно расширить свою банкоматную сеть.

В объединенную сеть, в частности, входят "Креди Агриколь Банк", банк "Пивденный", "Правэкс-Банк", "ОТП Банк", "Платинум", VS Банк, "Идея Банк", банк "Инвестиций и Сбережений", "БТА Банк" и банк "Украинский капитал".