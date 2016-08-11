ГФС намерена привлечь $1 миллион для модернизации "единого окна" на таможне – Насиров

Государственная фискальная служба (ГФС) намерена привлечь 1 миллион долларов инвестиций для модернизации системы "Единое окно", которая с 1 августа заработала на украинских таможнях.

Об этом в ходе презентации работы системы заявил журналистам глава ГФС Роман Насиров.

"Нам будет необходимо привлечь до 1 миллиона долларов", - сказал он.

Глава ГФС отметил, что эти средства необходимы для модернизации электронного сервиса "Единое окно". Также эти средства пойдут на разработку программы для хранения документов декларантов. По его словам, эти документы должны храниться в течение 3 лет.

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Как сообщал УНИАН, электронная система обмена данными "Единое окно", которая разработана с целью способствовать упрощению таможенных процедур и устранению возможности для коррупции на таможне, начала работать в Украине с 1 августа. Система предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины.