Кабмин хочет представить проект бюджета-2017 в Раде до 15 сентября

Кабинет министров Украины планирует представить проект бюджета на 2017 год на рассмотрение Верховной Рады Украины до 15 сентября.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

"До 15 сентября мы планируем подать бюджет. Скажу сразу: процесс идет непросто… Мы все привыкли к определенной свободе при формировании бюджета, сейчас же в этом году так не получится. Время уже реально посмотреть на вещи", - сказал министр.

Он отметил, что необходимо очень жестко подходить к формированию бюджета.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено изменить принцип формирования государственного бюджета на 2017 год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей. Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня.

Документ включает прогнозы роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижение инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижение показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8%ВВП.