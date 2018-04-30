Банки в ожидании покупателей: кто на выжившего

Вот уже 8 лет иностранные инвесторы не балуют вниманием отечественный банковский сектор и не торопятся заходить в Украину. По оценкам экономистов, банковская система, пережив основной этап кризиса, находится «на дне». В такой период покупать банки выгодно, но пока очередь из потенциальных инвесторов не наблюдается. УНИАН попытался разобраться, в чем причина охладевшего интереса инвесторов к Украине.

Согласно последним оценкам Государственной службы статистики, банковская система нашей страны занимает второе место по привлекательности для иностранных инвесторов – на нее приходится около 27% ранее привлеченных прямых иностранных инвестиций. Скоро будут обнародованы данные Госстата за второй квартал, и банки вполне могут перейти на первое место, учитывая, что Национальный банк оценил чистый прирост объемов инвестиций за первое полугодие в 2 млрд долл. Большинство этих средств, по информации регулятора, были направлены именно в банковский сектор на пополнение капитала банков.

Оптимистично выглядит и статистика НБУ по основным показателям банковской системы на 1 июля, согласно которой доля иностранного капитала в украинской банковской системе, без учета неплатежеспособных банков, только за июнь 2016 года выросла на 15,1 п.п. – до 54,7%. Данные отчетности украинских банков на эту дату демонстрируют прирост уставного капитала работающих банков в первом полугодии на более 65 млрд грн, что и составляет порядка 2 млрд долл., если пересчитать по средневзвешенному курсу. Львиная доля, или 75% этого прироста приходятся на крупнейшие иностранные банки, работающие в Украине.

На первый взгляд, тренд преломился, иностранные инвесторы решили нарастить капиталы своих финучреждений и объемы деятельности в Украине. А следом за оживлением уже присутствующих в стране инвесторов могут прийти и новые покупатели, чтобы приобрести по дешевке хороший банк и спустя некоторое время выгодно его продать, либо хорошо подзаработать на растущем рынке. Но на деле не все так гладко.

Взять барьер

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что украинская банковская система на текущий момент, после чистки и сокращения рынка, является довольно лакомым кусочком для иностранных инвесторов, но есть ряд довольно весомых сдерживающих факторов.

«В целом, я не вижу желающих заходить на локальный банковский рынок Украины для расширения кредитования при существующих экономических условиях и закредитованности большинства отраслей экономики», - отмечает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. Вместе с тем, по его мнению, потенциальным инвесторам даже сейчас могут быть интересны крупные банки с иностранным, в первую очередь, российским капиталом. «Потенциальным покупателям могут быть интересны проблемные портфели корпоративных кредитов этих банков, поскольку существует возможность реструктуризации и возобновления платежей по таким кредитам», - поясняет он.

Директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Сергей Мамедов считает, что наша банковская система привлекательна для инвесторов благодаря низким стоимости финучреждений и конкуренции после закрытия большого количества банков, а также благодаря невысоким расценкам услуг менеджмента и построения сети при одновременно обширной клиентской базе и стремительном росте безналичных расчетов. Среди минусов эксперт выделил экономический спад в стране, военные действия на Донбассе, политическую нестабильность, постоянные разговоры о перевыборах осенью либо весной, задержку транша Международного валютного фонда, низкий уровень защиты прав кредиторов и некачественную судебную систему.

Мамедов прогнозирует, что в этом году, скорее всего, на рынке могут состояться только спекулятивные сделки, или сделки по поглощению банков, либо купля-продажа между действующими акционерами для определения основного владельца. «В 2017 и 2018 годах, при условии политической и экономической стабильности, инвестировать в банковскую систему Украины начнут серьезные игроки, банковские группы по аналогии со странами Восточной Европы. Им будут интересны прибыльные сетевые банки с понятными и комфортными бенефициарами и четко выраженной стратегией развития, с международным аудитом и работающие по международным программам с ЕБРР или KFW, либо активно работающие по документарным операциям», - подчеркивает Мамедов.

Партнер департамента корпоративных финансов компании «Делойт» Дмитрий Ануфриев назвал фундаментальным фактором восстановления здоровой банковской системы и повышения ее привлекательности для инвестиций стабильный рост экономики, который позволит банкам получить спрос на кредитные ресурсы и обеспечить платежеспособность заемщиков. «Надеюсь, заметный прогресс в этом направлении начнется через 1-2 года. При этом рост кредитования будет осторожным, так как свою платежеспособность заемщикам нужно будет еще доказать», - считает он.

Эксперт сомневается, что прежний интерес инвесторов - на уровне 2005-2008 годов - когда-либо вернется в обозримом будущем. В то же время, он отмечает, что интерес со стороны украинских инвесторов к уходящим с рынка дочкам иностранных банковских групп был после 2008 года и остается сейчас.

Президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров также сомневается, что банковская система Украины сможет вернуться к своему докризисному состоянию после пережитых потрясений. «Особая вина в этом кризисе лежит на надзоре Национального банка, его надо кардинально усиливать и переводить на пруденциальные опережающие подходы на основе рисков, а не нормативов. Одних стресс-тестов и якобы контролирующих все в проблемных банках кураторов НБУ не достаточно. Банкопад 2016 года тому яркое свидетельство», - считает он.

Эксперт подчеркивает, что зачистку банковской системы необходимо завершить быстро, а не растягивать на годы, и оставшиеся в системе банки должны начать работу под надлежащим контролем в обычном порядке, выплачивая депозиты и проводя платежи своевременно - тогда система начнет восстанавливаться. Но это, по прогнозам эксперта, возможно не ранее 2018-2019 годов.

Ни любви, ни денег

Если судить по показателям уставных капиталов в отчетности банков на 1 июля, то в первом полугодии иностранные собственники украинских банков вложили в экономику Украины почти 50 млрд грн. Но это не говорит о готовности иностранных инвесторов зайти на украинский рынок или хотя бы расширить свое присутствие, поскольку пополнение капитала обусловлено соответствующими требованиями Национального банка по результатам проведенного стресс-тестирования.

«Притоки иностранных инвестиций - около 2 млрд долл. - это не было притоком «по любви», скорее «по принуждению». Либо ты вливаешь деньги в свой банк, либо зафиксируешь в следующем году такие убытки, что мало не покажется. Поэтому и вливали деньги в банковский сектор», - поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По сути, и валюта в страну не заходила. «Как правило, иностранные банки, когда увеличивают капитал, конвертируют финансирование от материнских структур. Новая валюта не заходит. Это - валюта, которая уже раньше зашла», - объясняет заместитель главы НБУ Олег Чурий, отмечая, что для страны и такая докапитализация – однозначный позитив, поскольку улучшает платежный баланс, превращая долговое финансирование в долгосрочный капитал.

Таким образом, несмотря на положительную статистику, потенциальные покупатели банков не спешат в Украину с чемоданами денег. Реальная инвестиция на банковском рынке в этом году, после многолетнего перерыва, только одна – покупка дочки итальянской UniCreditGroup холдингом «Альфа-Групп». Может быть, будет еще одна - с «Проминвестбанком», который выставлен на продажу и, по информации источников на рынке, проходит предварительную оценку инвесторов.

Банки на дне, и их стоимость вряд ли станет ниже. Но, видимо, применительно к Украине, цена для инвесторов больше не является определяющим фактором. Учитывая прогнозы экспертов, у банкиров в запасе еще есть пару лет, чтобы причесаться и встретить потенциальных покупателей с хлебом-солью. А пока украинский банковский сектор будет выкручиваться своими силами, без иностранных денег. Возможно, это не самый плохой вариант - для начала завоевать доверие соседа по лестничной клетке, а уж потом смотреть за океан.

Ольга Гордиенко (УНИАН)