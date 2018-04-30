Эксперты сомневаются, что в нынешних реалиях инвесторы готовы рискнуть и купить один из банков Украины / fdlx.com

Банки в ожидании покупателей: кто на выжившего

Ольга Гордиенко
15:20, 11 августа 2016
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Украинская банковская система пережила глубокий кризис и для подъема остро нуждается в инвестициях. Покупать, когда рынок  на дне, выгодно. Но эксперты сомневаются, что в нынешних реалиях инвесторы готовы рискнуть и приобрести отечественный банк.

Эксперты сомневаются, что в нынешних реалиях инвесторы готовы рискнуть и купить один из банков Украины / fdlx.com

Вот уже 8 лет иностранные инвесторы не балуют вниманием отечественный банковский сектор и не торопятся заходить в Украину. По оценкам экономистов, банковская система, пережив основной этап кризиса, находится «на дне». В такой период покупать банки выгодно, но пока очередь из потенциальных инвесторов не наблюдается. УНИАН попытался разобраться, в чем причина охладевшего интереса инвесторов к Украине.

Согласно последним оценкам Государственной службы статистики, банковская система нашей страны занимает второе место по привлекательности для иностранных инвесторов – на нее приходится около 27% ранее привлеченных прямых иностранных инвестиций. Скоро будут обнародованы данные Госстата за второй квартал, и банки вполне могут перейти на первое место, учитывая, что Национальный банк оценил чистый прирост объемов инвестиций за первое полугодие в 2 млрд долл. Большинство этих средств, по информации регулятора, были направлены именно в банковский сектор на пополнение капитала банков.

Оптимистично выглядит и статистика НБУ по основным показателям банковской системы на 1 июля, согласно которой доля иностранного капитала в украинской банковской системе, без учета неплатежеспособных банков, только за июнь 2016 года выросла на 15,1 п.п. – до 54,7%. Данные отчетности украинских банков на эту дату демонстрируют прирост уставного капитала работающих банков в первом полугодии на более 65 млрд грн, что и составляет порядка 2 млрд долл., если пересчитать по средневзвешенному курсу. Львиная доля, или 75% этого прироста приходятся на крупнейшие иностранные банки, работающие в Украине.

На первый взгляд, тренд преломился, иностранные инвесторы решили нарастить капиталы своих финучреждений и объемы деятельности в Украине. А следом за оживлением уже присутствующих в стране инвесторов могут прийти и новые покупатели, чтобы приобрести по дешевке хороший банк и спустя некоторое время выгодно его продать, либо хорошо подзаработать на растущем рынке. Но на деле не все так гладко.

Взять барьер

Эксперты: Банковская система Украины сейчас является лакомым кусочком для инвесторов / regioninvest.by

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что украинская банковская система на текущий момент, после чистки и сокращения рынка, является довольно лакомым кусочком для иностранных инвесторов, но есть ряд довольно весомых сдерживающих факторов.

«В целом, я не вижу желающих заходить на локальный банковский рынок Украины для расширения кредитования при существующих экономических условиях и закредитованности большинства отраслей экономики», - отмечает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. Вместе с тем, по его мнению, потенциальным инвесторам даже сейчас могут быть интересны крупные банки с иностранным, в первую очередь, российским капиталом. «Потенциальным покупателям могут быть интересны проблемные портфели корпоративных кредитов этих банков, поскольку существует возможность реструктуризации и возобновления платежей по таким кредитам», - поясняет он.

Директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Сергей Мамедов считает, что наша банковская система привлекательна для инвесторов благодаря низким стоимости финучреждений и конкуренции после закрытия большого количества банков, а также благодаря невысоким расценкам услуг менеджмента и построения сети при одновременно обширной клиентской базе и стремительном росте безналичных расчетов. Среди минусов эксперт выделил экономический спад в стране, военные действия на Донбассе, политическую нестабильность, постоянные разговоры о перевыборах осенью либо весной, задержку транша Международного валютного фонда, низкий уровень защиты прав кредиторов и некачественную судебную систему.

Мамедов прогнозирует, что в этом году, скорее всего, на рынке могут состояться только спекулятивные сделки, или сделки по поглощению банков, либо купля-продажа между действующими акционерами для определения основного владельца. «В 2017 и 2018 годах, при условии политической и экономической стабильности, инвестировать в банковскую систему Украины начнут серьезные игроки, банковские группы по аналогии со странами Восточной Европы. Им будут интересны прибыльные сетевые банки с понятными и комфортными бенефициарами и четко выраженной стратегией развития, с международным аудитом и работающие по международным программам с ЕБРР или KFW, либо активно работающие по документарным операциям», - подчеркивает Мамедов.

Партнер департамента корпоративных финансов компании «Делойт» Дмитрий Ануфриев назвал фундаментальным фактором восстановления здоровой банковской системы и повышения ее привлекательности для инвестиций стабильный рост экономики, который позволит банкам получить спрос на кредитные ресурсы и обеспечить платежеспособность заемщиков. «Надеюсь, заметный прогресс в этом направлении начнется через 1-2 года. При этом рост кредитования будет осторожным, так как свою платежеспособность заемщикам нужно будет еще доказать», - считает он.

Эксперт сомневается, что прежний интерес инвесторов - на уровне 2005-2008 годов - когда-либо вернется в обозримом будущем. В то же время, он отмечает, что интерес со стороны украинских инвесторов к уходящим с рынка дочкам иностранных банковских групп был после 2008 года и остается сейчас.

Президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров также сомневается, что банковская система Украины сможет вернуться к своему докризисному состоянию после пережитых потрясений. «Особая вина в этом кризисе лежит на надзоре Национального банка, его надо кардинально усиливать и переводить на пруденциальные опережающие подходы на основе рисков, а не нормативов. Одних стресс-тестов и якобы контролирующих все в проблемных банках кураторов НБУ не достаточно. Банкопад 2016 года тому яркое свидетельство», - считает он.

Эксперт подчеркивает, что зачистку банковской системы необходимо завершить быстро, а не растягивать на годы, и оставшиеся в системе банки должны начать работу под надлежащим контролем в обычном порядке, выплачивая депозиты и проводя платежи своевременно - тогда система начнет восстанавливаться. Но это, по прогнозам эксперта, возможно не ранее 2018-2019 годов.

Ни любви, ни денег

Если судить по показателям уставных капиталов в отчетности банков на 1 июля, то в первом полугодии иностранные собственники украинских банков вложили в экономику Украины почти 50 млрд грн. Но это не говорит о готовности иностранных инвесторов зайти на украинский рынок или хотя бы расширить свое присутствие, поскольку пополнение капитала обусловлено соответствующими требованиями Национального банка по результатам проведенного стресс-тестирования.

«Притоки иностранных инвестиций - около 2 млрд долл. - это не было притоком «по любви», скорее «по принуждению». Либо ты вливаешь деньги в свой банк, либо зафиксируешь в следующем году такие убытки, что мало не покажется. Поэтому и вливали деньги в банковский сектор», - поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По сути, и валюта в страну не заходила. «Как правило, иностранные банки, когда увеличивают капитал, конвертируют финансирование от материнских структур. Новая валюта не заходит. Это - валюта, которая уже раньше зашла», - объясняет заместитель главы НБУ Олег Чурий, отмечая, что для страны и такая докапитализация – однозначный позитив, поскольку улучшает платежный баланс, превращая долговое финансирование в долгосрочный капитал.

Таким образом, несмотря на положительную статистику, потенциальные покупатели банков не спешат в Украину с чемоданами денег. Реальная инвестиция на банковском рынке в этом году, после многолетнего перерыва, только одна – покупка дочки итальянской UniCreditGroup холдингом «Альфа-Групп». Может быть, будет еще одна - с «Проминвестбанком», который выставлен на продажу и, по информации источников на рынке, проходит предварительную оценку инвесторов.

Банки на дне, и их стоимость вряд ли станет ниже. Но, видимо, применительно к Украине, цена для инвесторов больше не является определяющим фактором. Учитывая прогнозы экспертов, у банкиров в запасе еще есть пару лет, чтобы причесаться и встретить потенциальных покупателей с хлебом-солью. А пока украинский банковский сектор будет выкручиваться своими силами, без иностранных денег. Возможно, это не самый плохой вариант - для начала завоевать доверие соседа по лестничной клетке, а уж потом смотреть за океан.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

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