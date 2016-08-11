Насиров сообщил, когда начнет работать межрегиональная таможня Фискальной службы

Территориальное подразделение межрегиональной таможни Государственной фискальной службы (ГФС) начнет работать с 1 сентября.

Об этом сообщил журналистам глава ГФС Роман Насиров.

"С 1 сентября заработает межрегиональная таможня", - сказал он.

Кроме того, Насиров сообщил, что до конца августа должны заработать мобильные группы по противодействию нарушениям на таможне, так называемые "черные сотни".

Он отметил, что до конца года Фискальная служба намерена закупить еще оборудование для введения системы фото- и видеофиксации на всех таможнях. В настоящее время фото- и видеофиксация работает в тестовом режиме.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 августа принял решение создать межрегиональную таможню Государственной фискальной службы. Создание отдельного территориального подразделения межрегиональной таможни Государственной фискальной службы имеет целью усиление борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне, повышение эффективности таможенного контроля товаров и борьбы с таможенными правонарушениями.