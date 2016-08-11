Минсоцполитики предлагает повысить минимальную зарплату на 50%

Министерство социальной политики предлагает не привязывать минимальную зарплату к прожиточному минимуму и поднять ее на 50% до конца текущего года, сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Мы отвязываем прожиточный минимум и минимальную зарплату. Прожиточный минимум так, как и планировалось, вырастет на 10% и вместе (за год - УНИАН) - на 16%... А отвязав минимальную заработную плату от прожиточного минимума, мы обеспечим рост на 50%. То есть мы наступаем не по всему фронту, а определяем точку, где осуществляем прорыв, концентрируем усилия и обеспечиваем его на 50%", - цитирует Реву пресс-служба.

Министр пояснил, что такое решение предлагается вместо запланированного ранее поднятия в декабре текущего года на 10% прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которая сегодня от него зависит.

По мнению министра, в частном секторе, где есть теневые зарплаты, это ничего не даст людям, поскольку они, как получали зарплату в конвертах, так и будут продолжать получать. А вот работодателям в связи с существенным ростом минимальной зарплаты придется больше платить в бюджет и больше отчислять единого социального взноса (ЕСВ).

"Для людей плюс в том, что у них увеличивается размер "белой" зарплаты и также увеличивается ЕСВ в Пенсионный фонд, что должно привести к увеличению пенсии. В зарплате выигрывают те, кому все платили по-белому, официально. В бюджетной сфере плюс и к зарплате, и в ЕСВ", - цитирует Реву пресс-служба.

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Также, по мнению министра, если в следующем году удастся еще на 50% поднять минимальную зарплату, то она может превысить 3000 гривень. "При средней заработной плате 5500 гривень - это уже будет европейское соотношение между минимальной и средней зарплатами", - цитирует Реву пресс-служба.

Также в сообщении отмечается, что благодаря этому увеличится приток денег, и, фактически, начнется детенизация экономики. Это позволит провести осовременивание пенсий и сделать этот процесс постоянным. "Если бы каждый год осовременивали пенсии, а для этого нужно просто иметь ресурс, то у нас средняя пенсия была бы где-то 4-5 тысяч гривень, а средняя зарплата - около десяти", - цитирует Реву пресс-служба.

Также министр отметил, что отвязка минимальной зарплаты от прожиточного минимума поможет стимулировать работать тех, кто получает социальную помощь. "Если прожиточный минимум и минимальная зарплата имеют разницу в 100 гривень, то какой смысл работать. А если минимальная зарплата отличается в два-три раза от прожиточного минимума, то сидеть на социалке становится экономически невыгодно. Это заставляет человека идти работать. Тем самым увеличиваются бюджетные отчисления. Соответственно, расходы на социалку уменьшаются. И это также позволит повышать социальные стандарты" - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 8 августа заявил, что Кабинет министров разработает непопулистский механизм повышения заработных плат и пенсий, отвечающий возможностям экономики.

По его словам, правительство намерено реформировать систему оплаты труда таким образом, чтобы каждый украинский гражданин получал достойную заработную плату. Также он отметил, что правительство намерено обеспечить и рост пенсий. По словам премьера, труд украинцев является недооцененным, в связи с чем государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование роста зарплат.

Как сообщал министр социальной политики Андрей Рева, Минсоцполитики вместе с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов ищут дополнительные резервы, чтобы получить ресурс для осовременивания пенсий. Но, по словам министра, без радикального повышения заработной платы, и соответственно роста поступлений единого социального взноса в Пенсионный фонд, получить этот дополнительный ресурс невозможно.