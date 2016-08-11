Нацбанк ослабил официальную гривню до 24,85 за доллар
Официальный курс НБУ на 12 августа: 100 USD – 2485,0409 гривни; 100 EUR – 2771,5661 гривни; 10 RUR – 3,8261 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2485,0409 (11 августа – 2481,6590)
100 EUR – 2771,5661 (11 августа – 2775,4874)
10 RUR – 3,8261 (11 августа – 3,8289)
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Как сообщал УНИАН, 11 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,9050/24,9400 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8110/27,8500 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3870 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8504 гривни/доллар, к этому часу заключено 475 сделок на сумму 311,48 миллиона долларов.