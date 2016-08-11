Данилюк: Расходы из бюджета на силовой блок в 2017 году составят 5% ВВП

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире 5 канала.

"На 2017 год у нас такой же подход - это приоритет. То есть мы выделяем достаточно средств на оборону. Силовой блок - это 5% ВВП и оборона - это 3%", - сказал он.

Данилюк уточнил, что эти расходы оцениваются в 129 млрд грн.

Глава Минфина также отметил, что в этом году все, что касается финансирования оборонного заказа, выполняется в запланированных в бюджете объемах.

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"Все, что касается государственного заказа, оборонного заказа, происходит согласно запланированным объемам, запланированными в бюджете. Здесь проблем у нас нет", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует представить проект бюджета на 2017 год на рассмотрение Верховной Рады Украины до 15 сентября.

Об этом сказал сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

«До 15 сентября мы планируем подать бюджет. Скажу сразу: процесс идет непросто… Мы все привыкли к определенной свободе при формировании бюджета, сейчас же в этом году так не получится. Время уже реально посмотреть на вещи», - сказал министр.

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Он отметил, что необходимо очень жестко подходить к формированию бюджета.

Министерство финансов Украины намерено изменить принцип формирования государственного бюджета на 2017 год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей. Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ включает прогнозы роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижение инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижение показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП.