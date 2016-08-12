Данилюк сообщил, когда МВФ примет решение о выделении транша Украине

Совет директоров Международного валютного фонда будет принимать решение о выделении Украине кредитного транша в конце августа, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "5 канала".

"Совет официально будет заседать на четвертой неделе августа. Тогда, мы надеемся, и будет заседание, где будет обсуждаться вопрос Украины, и надеемся на положительное решение относительно транша", - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина до сих пор не получила третий транш Фонда, поскольку заседания совета с обсуждением этого вопроса еще не было.

"Мы планировали на конец июля, но просто не вписались в график МВФ. Сейчас большинство директоров находятся три недели в отпуске, официально они не работают", - добавил Данилюк.

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Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что надеется на получение очередного транша кредита МВФ в конце августа, ожидая два транша кредита фонда до конца года в сумме 2,7 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 миллиардов долларов и 1,7 миллиарда долларов.