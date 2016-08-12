Фонд гарантирования оспорит решение суда по кредитам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решения ликвидатора банка "Михайловский" признать недействительной передачу кредитов банка компании "Плеяда".

Как сообщила пресс-служба фонда, суд признал недействительным решение ликвидатора банка "Михайловский" о признании ничтожными договоров факторинга банка с компанией "Плеяда", при этом решение суда еще не вступило в законную силу.

Также фонд отметил, что в рамках постановлений Верховного суда юрисдикция административных судов распространяется на споры в стадии ликвидации (банкротства) банка.

"Фонд считает заключение вышеуказанных договоров факторинга попыткой вывода активов банка "Михайловский". Такие договоры были признаны ничтожными с целью возврата кредитного портфеля на баланс банка для того, чтобы в процессе ликвидации продать эти активы, а полученные средства направить для удовлетворения требований кредиторов банка", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.

Впоследствии Фонд гарантирования признал недействительными договоры факторинга, заключенные накануне банкротства - 19 мая - между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда", согласно которым банк уступил компании права требования по своим кредитам на общую сумму свыше 682 миллионов гривень.