Украинцы с начала года заплатили более 73 миллиардов единого социального взноса

Поступления единого социального взноса в январе-июне составили 73,3 миллиарда гривень, или 100,6% от запланированного в бюджете на текущий год индикативного показателя.

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Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы. При этом ГФС не приводит в сообщении сравнительных данных с прошлым годом, но согласно данным, обнародованным службой в прошлом году, объем поступлений по ЕСВ в январе-июле 2015 года (без учета Крыма), составил 102,1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%. С начала года ставка налога на доходы физических лиц была увеличена на 3 п.п., до 18%.