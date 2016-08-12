НБУ объясняет падение гривни внешнеполитической ситуацией

Рост волатильности обменного курса на валютном рынке Украины в последние дни носит ситуативный характер - на фоне обострения внешнеполитической ситуации - и не связан с фундаментальными факторами.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины, переданном УНИАН, относительно снижения стоимости гривни на валютном рынке по отношению к доллару США.

"Национальный банк внимательно следит за ситуацией на рынке и, в случае необходимости, имеет все возможности не допустить чрезмерных колебаний обменного курса", - отмечается в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что ситуация на внутренних и внешних рынках остается благоприятной благодаря стремительному падению темпов инфляции, высокому урожаю зерновых и положительной конъюнктуре на мировых рынках стали и железной руды.

Кроме того, как отметил НБУ, снижение цен на нефть и повышение энергоэффективности экономики Украины привело к сокращению импорта.

Нацбанк напомнил, что соблюдает режим гибкого курсообразования, при котором не противодействует движению курса, обусловленному фундаментальными рыночными факторами, но в то же время сглаживает чрезмерные колебания курса под действием ситуативных факторов, проводя валютные интервенции и аукционы.

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Также регулятор напомнил, что со второй половины марта до июля этого года на межбанковском валютном рынке наблюдалось превышение предложения валюты над спросом на нее, и с начала года в ходе интервенций и валютных аукционов Нацбанк купил почти на 1,5 миллиарда долларов США больше, чем продал, нарастив международные резервы до 14 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,07/25,15 гривни/доллар, или на 25 копеек ниже уровня открытия торгов. До этого в течение 2 с половиной месяцев гривня удерживали позиции по отношению к доллару ниже отметки 25 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.