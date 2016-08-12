Гривня упала на межбанке - уже 25,15 за доллар

В пятницу, 12 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,07/25,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,96/28,05 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,0335 гривни/доллар, к этому часу заключено 98 сделок на сумму 36,02 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк на 12 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2485,0409 (11 августа – 2481,6590)

100 EUR – 2771,5661 (11 августа – 2775,4874)

10 RUR – 3,8261 (11 августа – 3,8289)