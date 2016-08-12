В Украине снова выросла денежная база

Объем денежной базы в Украине в июле по сравнению с июнем вырос на 0,6% – до 354,665 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы вырос на 5,6%.

Читайте такжеУ Гонтаревой рассказали, сколько "живет" бумажная гривня

Объем наличности вне банков вырос на 2,3% в июле и на 3,9% - с начала года - до 293,677 миллиарда гривень.

Денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 0,8% в июле и на 5,1% с начала года - до 1,045 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в июне по сравнению с маем вырос на 4,5% – до 352,649 миллиарда гривень.

Объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 миллиарда гривень.