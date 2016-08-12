НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Классикбанка", признанного неплатежеспособным 14 июня.

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Как сообщается на сайте регулятора, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц, который осуществляет в банке временную администрацию.

Нацбанк напомнил, что банк в декабре 2015 года был признан проблемным в связи с непрозрачной структурой собственности, а впоследствии - неплатежеспособным, поскольку не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в течение 180 дней.

Справка УНИАН. "Классикбанк" работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Банк принадлежал Сергею Думчеву - кандидату в мэры Киева в 2015 году, который прославился скандальной пиар-кампанией. Думчев также возглавлял набсовет банка "Премиум" с 2010 по 2015 год.