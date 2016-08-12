Нацполиция задержала главу правления банка "Михайловский" по факту доведения банка до банкротства

Национальная полиция в рамках досудебного расследования преступной деятельности группы должностных лиц банка "Михайловский", которые, используя несколько обществ с ограниченной ответственностью, вывели активы банка и довели его до неплатежеспособности, нанеся государству 1,5 миллиарда гривень ущерба, задержала одного из фигурантов дела и решает вопрос о задержании других.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как отмечается в сообщении, по результатам проведения обысков по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях, банковском учреждении и транспортных средствах столичные полицейские уже изъяли более килограмма золота, большое количество наличности в долларах США, элитные авто и скрытую документацию. В ходе следствия правоохранители будут обращаться в суд с ходатайством о наложении ареста на полученные средства и имущество в целях возмещения причиненного ущерба.

Также сообщается, что фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее, 9 августа, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в интервью УНИАН заявил, что Фонд ведет совместную работу с правоохранительными органами для привлечения к ответственности собственников и руководителей ряда банков за доведение их до банкротства, и в ближайшее время банкирам будет предъявлено подозрение.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

По результатам инвентаризации в банке Фонд гарантирования также обнаружил, что банк «Михайловский» за день до введения временной администрации заключил договоры по переуступке прав требования по 111 тыс. кредитных договоров балансовой стоимостью свыше 682 млн грн.

В день введения в банк временной администрации его ключевой владелец Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", заявил, что несколько дней назад продал свою долю группе физлиц.

В ответ на это Нацбанк заявил, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке "Михайловский" другим физическим лицам, поскольку указанные лица не обращались к регулятору за соответствующим согласованием.

Согласно обновленным данным на сайте НБУ о структуре собственности банка "Михайловский" на 19 мая, его владельцами являются граждане Украины Игорь Дорошенко, Виктор Ерасов, Василий Шастун, Виталий Шастун, Владимир Бакуменко, Сергей Богуцкий, Александр Денисов, Владимир Закалюжный, Виталина Ковинская, Виталий Редько, Татьяна Тимченко и Иван Чабан. При этом никто из указанных лиц не владеет долей выше 10%.