Нацбанк опустил официальную гривню ниже 25 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2504,4197 (12 августа – 2485,0409)

100 EUR – 2794,4315 (12 августа – 2771,5661)

10 RUR – 3,8927 (12 августа – 3,8261)

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Как сообщал УНИАН, 12 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,04/25,10 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0610/28,1370 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0442 гривни/доллар, к этому часу заключено 438 сделок на сумму 221,37 миллиона долларов.