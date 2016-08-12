Семеро "чиновников ДНР" получили от Украины более 100 тысяч гривень соцвыплат как переселенцы
Служба безопасности Украины обнаружила факты получения социальных выплат на общую сумму свыше 100 тысяч гривень за счет украинского бюджета семью чиновниками так называемого Министерства финансов непризнанной "ДНР", сообщила пресс-служба СБУ.
"Правоохранители установили, что семь должностных лиц т. зв. "минфина ДНР" и подотчетного ему "департамента казначейства ДНР" в начале года зарегистрировались как вынужденные переселенцы в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сепаратистские чиновники успели получить более ста тысяч гривен соцвыплат. Деньги псевдопереселенцам снимали знакомые и курьерами переправляли на временно оккупированные террористами территории.
Служба безопасности Украины проинформировала об обнаруженных фактах Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения, которые приостановили социальные и пенсионные выплаты указанным лицам.
«Мы шаг за шагом вычищаем систему выплат от липовых переселенцев и людей, которые сотрудничают с террористическими группировками. Перекрываются реальные коррупционные и фиктивные схемы, которые вымывали из бюджета миллиарды гривен», - прокомментировал ситуацию вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, по итогам проверки в 2015 году СБУ передала Минсоцполитики информацию о 450 тыс. лиц, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты этим гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. В конце мая 2016 года Розенко заявил, что подтвердили свое место жительства около 90 тыс. переселенцев из указанных 450 тыс. лиц, после чего им было восстановлено выплаты.
В феврале текущего года глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности Украины обнаружила злоупотребления при оформлении социальных выплат вынужденным переселенцам.
По его словам, в большинстве случаев оформление соцвыплат осуществлялось без присутствия временно перемещенных лиц, также соцвыплаты оформляли на умерших и пропавших без вести.