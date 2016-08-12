Семеро "чиновников ДНР" получили от Украины более 100 тысяч гривень соцвыплат как переселенцы

"Правоохранители установили, что семь должностных лиц т. зв. "минфина ДНР" и подотчетного ему "департамента казначейства ДНР" в начале года зарегистрировались как вынужденные переселенцы в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ отказалась сообщать, следила ли она за Шереметом или Притулой

Отмечается, что сепаратистские чиновники успели получить более ста тысяч гривен соцвыплат. Деньги псевдопереселенцам снимали знакомые и курьерами переправляли на временно оккупированные террористами территории.

Служба безопасности Украины проинформировала об обнаруженных фактах Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения, которые приостановили социальные и пенсионные выплаты указанным лицам.

«Мы шаг за шагом вычищаем систему выплат от липовых переселенцев и людей, которые сотрудничают с террористическими группировками. Перекрываются реальные коррупционные и фиктивные схемы, которые вымывали из бюджета миллиарды гривен», - прокомментировал ситуацию вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, по итогам проверки в 2015 году СБУ передала Минсоцполитики информацию о 450 тыс. лиц, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты этим гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. В конце мая 2016 года Розенко заявил, что подтвердили свое место жительства около 90 тыс. переселенцев из указанных 450 тыс. лиц, после чего им было восстановлено выплаты.

В феврале текущего года глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности Украины обнаружила злоупотребления при оформлении социальных выплат вынужденным переселенцам.

По его словам, в большинстве случаев оформление соцвыплат осуществлялось без присутствия временно перемещенных лиц, также соцвыплаты оформляли на умерших и пропавших без вести.