Суд арестовал бывшего главу правления банка "Михайловской"

Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения бывшему председателю правления ПАО "Банк Михайловской", который подозревается в хищении средств банка и доведении его до неплатежеспособности, в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения залога в размере 137,8 миллиона гривень.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Решение о возможном обжаловании постановления суда в апелляционном порядке будет принято после изучения текста постановления и мотивов его принятия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 августа прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Банк Михайловский" по факту хищения 870 миллионов гривень банковских средств и доведения банка до неплатежеспособности. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 Уголовного кодекса Украины.