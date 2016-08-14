Регистрация бизнеса и недвижимости принесла в местные бюджеты 70 миллионов гривень - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил во время презентации проекта "Брак за сутки" в Киеве.

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"Что касается сервисного центра «ГОТОВО!» - это тот пример реальной децентрализации, которая была введена в начале этого года. Хочу напомнить, что Министерство юстиции передало все свои полномочия по регистрации бизнеса и недвижимости местным органам власти", - сказал Петренко.

По словам министра, местные органы власти получают в местные бюджеты средства за регистрацию предприятий и объектов недвижимости.

"Буквально за последние три месяца около 70 миллионов гривень поступило в местные бюджеты", - сказал Петренко.

Министр пояснил, что сервисный центр «ГОТОВО!» является многофункциональным и выполняет функции не только регистрации браков за 24 часа.

"Здесь более 100 админуслуг, предоставляемых местными органами власти украинским гражданам, которые проживают в городе Киеве и Киевской области, и в принципе, в связи с действием принципа экстерриториальности, любому украинцу, который сюда приедет, он может здесь зарегистрировать и компанию, и бизнес, и зарегистрировать свою недвижимость", - заявил Петренко.