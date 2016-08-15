Курс доллара к евро и иене снижается на слабых статданных из США

На мировых торгах в понедельник, 15 августа, курс доллара к евро и иене снижается, продолжая негативную динамику пятничных торгов, вызванную слабыми данными по розничным продажам в США, передает ПРАЙМ.

Так, с начала торгов курс доллара к иене опустился до 101,26 иены за доллар со 101,29 иены на предыдущих торгах. Курс евро к доллару поднялся до 1,1164 доллара с 1,1162 доллара за евро на прошлом закрытии.

Читайте такжеНБУ объясняет падение гривни внешнеполитической ситуациейИндекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) вырос на 0,02%, до 95,72 пункта.

Министерство торговли США в пятницу, 13 августа, сообщило, что объем розничных продаж в стране в июле в месячном выражении не изменился. Аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, снизился на 0,3% с июня, что также оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,2%.

Данные усилили сомнения инвесторов в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение базовой процентной ставки ФРС США в текущем году. "Снижение доллара, которое, как мы ожидаем, продлится до конца месяца, усилилось после разочаровывающих данных по розничным продажам США, опубликованных перед выходными", - отметил глава отдела валютных стратегий Brown Brothers Harriman Марк Чандлер.

Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации во вторник, 16 августа, данных по инфляции в стране. По прогнозам аналитиков, годовой рост потребительских цен в США в июле замедлился до 0,9% с 1% в июне. Месячный рост показателя составил 0,1% против 0,2% месяцем ранее.

Кроме того, в среду, 17 августа, будут опубликованы протоколы июльского заседания Федрезерва по монетарной политике. Регулятор в июле сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Следующее заседание ФРС США запланировано на 20-21 сентября.