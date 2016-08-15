ГФС создала комиссию для оценки деятельности сотрудников

Государственная фискальная служба в рамках выполнения поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана создала в своей структуре специальную дисциплинарную комиссию, задачей которой станет оценка деятельности сотрудников, допустивших дисциплинарные проступки.

Как подчеркнули в пресс-службе ГФС, именно эта комиссия будет определять степень вины и тяжесть проступков сотрудников налоговой службы и таможни.

Читайте такжеНасиров сообщил, когда начнет работать межрегиональная таможня Фискальной службы

"Кроме того, в ГФС подготовили проект постановления правительства о возвращении субъектам хозяйствования таможенных платежей, уплаченных сверх необходимого и обязательных к корректировке по решению суда, - сообщили в пресс-службе. - Также подготовлены проект Стратегии развития системы управления рисками на таможне и Методические рекомендации по взаимодействию подразделений ГФС во время проверок".

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Министерство финансов Украины разработало ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки деятельности Государственной фискальной службы.

Как отмечалось, использование этих показателей позволит значительно уменьшить коррупцию в ГФС, сократить количество необоснованных проверок, повысить эффективность обжалований, снизить уровень налогового долга и минимизировать человеческий фактор.