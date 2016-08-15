ВВП Украины во втором квартале вырос на 1,3% в годовом выражении

Валовый внутренний продукт Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные, в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, рост ВВП Украины во втором квартале 2016 года ускорился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.

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Ранее, 28 июля, замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе брифинга сообщил, что, согласно ожиданиям регулятора, динамика ВВП Украины во втором квартале будет лучше, чем в первом, рост составит от 1% до 2%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.