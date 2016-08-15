Профицит торгового баланса Украины остается в плюсе, несмотря на снижение почти на 50%

Внешнеторговый баланс Украины по итогам первого полугодия 2016 года составил 1,020 миллиарда долларов, что на 46,5% ниже профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 1,905 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, в первом полугодии снизился на 5,8% - до 19,590 миллиарда долларов, экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 9,2% - до 20,610 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, баланс внешней торговли товарами по итогам полугодия сведен с дефицитом на уровне 682,6 миллиона долларов против 351,1 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

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Статистика внешней торговли услугами лучше прошлогодней: по итогам полугодия профицит внешней торговли услугами составил 2,225 миллиарда долларов, что на 7% выше профицита годом ранее в размере 2,079 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта текущего года составил 89,1 миллиона долларов против дефицита в 660 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2015 года составил 4,065 миллиарда долларов, что на 21,1% больше показателя за 2014 год.