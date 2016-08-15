Лукашенко пояснил, как в Беларуси можно заработать: надо просто немного шевелиться

В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый имел возможность достойного заработка, однако для этого необходимо прилагать усилия. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с жителями Малориты, передает БелТА.

«В Беларуси только ленивый может не заработать. Мы что, воюем, война у нас идет или еще что-то?.. Надо просто немного шевелиться», — сказал он.

Читайте такжеМВФ предупредил Беларусь, что в будущем Пенсионный фонд будет дефицитнымАлександр Лукашенко отметил, что каждому, прежде всего, необходимо рассчитывать на себя. «Вы должны понимать, что никто из ниоткуда деньги не возьмет», — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что государство всегда окажет поддержку тем, кому она действительно необходима. «Помогать мы будем. Если вы сделаете шаг, мы сделаем навстречу шаг (я имею в виду всю страну). А если вы будете, опустив руки, сидеть и смотреть, что кто-то вам что-то принесет… То, знаете, помогают тому, кто сам этого хочет», — заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что в плане оказания помощи и поддержки в приоритете у государства многодетные семьи. «Для нас демографическая безопасность — это вопрос номер один», — сказал он.

Еще одна категория — военные. «Военных надо поддерживать, потому что они не могут заработать где-то на стороне», — добавил глава государства.