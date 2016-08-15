СБУ изобличила бывшего топ-менеджера банка "Киевская Русь" в хищении $44 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины изобличили бывшего топ-менеджера банка "Киевская Русь" в хищении 44 млн долл. учреждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Как установили правоохранители, работник банка, в частности, за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у "Киевской Руси". В СБУ уточнили, что сделку он провел в марте 2016 года за день до введения в банк временной администрации.

"Топ-менеджеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд принял решение о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество подозреваемого.