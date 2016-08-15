Гривня укрепилась на межбанке до 25,05 за доллар

В понедельник, 15 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,00/25,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9980/28,0770 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3910 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1151 гривни/доллар, к этому часу заключено 517 сделок на сумму 401,57 миллиона долларов.