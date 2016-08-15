Вкладчикам "Дельта Банка" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 августа возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого "Дельта Банка", которые завершил в июле с намерением возобновить в связи с большим количеством вкладчиков по реестру, не обратившихся за возмещением.

Как сообщила пресс-служба фонда, вкладчики "Дельта Банка" с 15 августа до 26 сентября включительно могут обращаться за получением гарантированного возмещения в учреждения двух государственных банков - "Ощадбанка" и "Укргазбанка".

В частности, в "Ощадбанке" возмещение по вкладам смогут получить вкладчики с указанным в договоре вклада адресом регистрации по паспорту в Крыму и г. Севастополе, а также в Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Волынской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Вкладчики с адресами в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской областях и г. Киеве, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях, а также вкладчики-нерезиденты смогут получить возмещение в "Укргазбанке".

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Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61%, компания Cargill Financial Services International Inc. (США) владела долей 29,39%.