Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,11 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2511,5141 (15 августа – 2504,4197)

100 EUR – 2807,8728 (15 августа – 2794,4315)

10 RUR – 3,9116 (15 августа – 3,8927)

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Как сообщал УНИАН, 15 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,00/25,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9980/28,0770 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3910 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1151 гривни/доллар, к этому часу заключено 517 сделок на сумму 401,57 миллиона долларов.