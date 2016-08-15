Вкладчикам банка "Хрещатик" с 15 августа возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 августа возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Хрещатик", которые завершил в июле с намерением возобновить в связи с большим количеством вкладчиков по реестру, не обратившихся за возмещением.

Как сообщила пресс-служба фонда, вкладчики банка с 15 августа до 26 сентября включительно могут обратиться за получением возмещения в учреждения 4 банков - "Ощадбанк", "ПУМБ", "Правэкс-Банк" и "ТАСкомбанк", при этом банк для выплаты определяется в зависимости от адреса по паспорту, указанному вкладчиком при заключении договора с банком "Хрещатик".

В частности, "ПУМБ" выплачивает средства вкладчикам с адресами в Крыму и г. Севастополе, а также Житомирской, Луганской, Львовской, Донецкой и Хмельницкой областях.

Вкладчики с адресами в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях смогут получить возмещение в "Ощадбанке".

Владельцам депозитов с адресами в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и нерезидентам необходимо обращаться в "Правэкс-Банк".

По г. Киеву и Киевской области вклады выплачивает "ТАСкомбанк".

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Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.