Дефицит внешней торговли товарами Украины составил почти $700 миллионов

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в первом полугодии 2016 года составил 682,6 миллиона долларов против 351,1 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-июне 2016 года к январю-июню 2015 года снизился на 10,7% – до 16,623 миллиарда долларов, импорт – на 5,3%, до 17,306 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,96 (в январе-июне 2015 года – 1,02). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 214 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,7% - до 6,517 миллиарда долларов и составил 39,2% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 2,8% – до 7,672 миллиарда долларов и составил 44,3% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 34,6% – до 1,528 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 42,4%, до 2,137 миллиарда долларов.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-май 2016 года составил 694 миллионов долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли товарами был сведен с профицитом на уровне 128,1 миллиона долларов.