Обострение отношений между Украиной и Россией угрожает российской экономике - Moody's
Рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что обострение отношений между Киевом и Москвой может подорвать восстановление российской экономики.
Об этом сообщается в обзоре агентства, опубликованном в понедельник, 15 августа, передает dw.com.
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"Если в Крыму начнутся столкновения, а на Донбассе - усилятся, то, вероятно, будут ужесточены и продлены международные санкции. Это возобновит бегство капитала и ослабит курс рубля, и в итоге экономическое восстановление России окажется под угрозой", - считают эксперты Moody's.
Они также отмечают, что напряженность отношений между Москвой и Киевом может негативно сказаться на кредитном рейтинге России, который с февраля 2015 года находится на "мусорном" уровне Ba1.
По наблюдениям экспертов, экономика РФ в последнее время начала стабилизироваться, несмотря на сохраняющуюся волатильность нефтяного рынка.