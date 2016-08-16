Ликвидацию "АвтоКразБанка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение продлить сроки ликвидации "АвтоКразБанка" на 1 год - до 29 августа 2017 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Игоря Костенко.

Ранее, в августе 2015 года, Фонд гарантирования уже продлевал ликвидацию "АвтоКразБанка" на год - до 29 августа 2016 года года включительно.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "АвтоКразБанка" 1 сентября 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

"АвтоКразБанк" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации НБУ, владельцами банка являлись предприниматели из Донецка Сергей Пахальчук (24,99% акций), Андрей Лизогуб (24,99%) и Андрей Некрилов (24,99%).